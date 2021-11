Nova variante Ómicron assusta os mercados

Após o aparecimento da nova variante Ómicron do SARS-CoV-2, as preocupações recentes com a taxa de inflação, com os preços dos combustíveis, com a escassez de mão-de-obra, ou com os estrangulamentos nas cadeias de produção podem ter sido ultrapassadas. Ou seja, não será de novo fundamental evitar outra queda abrupta da actividade económica?