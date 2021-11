Alenquer inaugura Museu do Presépio e quer reforçar estatuto de “Vila Presépio”

O Presépio Monumental na principal encosta sobranceira ao rio de Alenquer e junto às muralhas do antigo castelo nasceu no final de 1968 para homenagear as vítimas das cheias e sensibilizar a população para as tarefas da recuperação das estruturas e da economia local.

O Museu do Presépio de Alenquer vai ser inaugurado na tarde desta quarta-feira. Instalado num edifício renovado do centro histórico da vila, o museu pretende reforçar a classificação de Alenquer como “Vila Presépio” ou como “Presépio de Portugal”. Integra dois núcleos expositivos, um de carácter permanente com uma exposição de conteúdos históricos subjacentes ao tema e exemplares de presépios de vários períodos da nossa história e de diversos pontos do país. O segundo núcleo é dedicado à projecção de documentários alusivos à história e ligação de Alenquer ao presépio.

Esta ligação ganhou maior força no final da década de 60 do século passado, depois da parte baixa da vila ter sido bastante afectada pelas cheias de Novembro de 1967. A câmara da altura, presidida pelo pintor João Mário, resolveu apostar na instalação de um presépio monumental na principal encosta sobranceira ao rio de Alenquer e junto às muralhas do antigo castelo. A ideia, concretizada pela primeira vez no final de 1968, foi homenagear as vítimas das cheias e sensibilizar a população para as tarefas da recuperação das estruturas e da economia local. Mas a tradição ficou e desenvolveu-se nos anos seguintes, aproveitando também as boas características do local, que levam a que o Presépio Monumental de Alenquer seja visto por todos os que circulam ali na Estrada Nacional 1. Já na década de 90, as figuras do Presépio Monumental foram melhoradas com materiais mais resistentes, seguindo sempre a tradição das imagens artísticas portuguesas dos séculos XVI e XVII.

Em paralelo, a câmara tem apostado nos últimos anos na promoção de um programa alargado de actividades de Natal e avançou, agora, para a criação deste Museu do Presépio. Situado na parte alta da vila, na Rua Maria Milene Carmo, o novo museu dispõe, também, de uma sala multifuncional com oferta educativa mais dirigida ao público infantil e uma área exterior que permite a realização de eventos ocasionais. Ao longo do ano, vão ser ali expostos diversos exemplares de presépios, de forma rotativa.

Fogo-de-artifício

A programação de Natal na vila de Alenquer arranca na noite de 30 de Novembro com um espectáculo de fogo-de-artifício, seguido da iluminação do Presépio Monumental. “Neste ano regressa o fogo-de-artifício, que costuma juntar milhares de pessoas. Apelamos a que se espalhem mais pela vila, para que haja maior distância entre todas, e também que se agrupem em bolhas familiares, de preferência com máscara”, alerta Rui Costa, vice-presidente da Câmara de Alenquer e responsável pelos pelouros da Cultura e do Turismo.

Ao longo de todo o mês de Dezembro estará a funcionar, no Parque Vaz Monteiro, a chamada “Vila Mágica”, que concentra a maioria das actividades de Natal para os mais novos. Ali funcionam a Casa do Pai Natal, a Oficina dos Brinquedos, a Casa das Guloseimas e uma “mini-roda”. Da programação constam ainda concertos e contos de Natal, visitas guiadas ao presépio, exposições de presépios nos Paços do Concelho, o Carrossel Mágico, ao estilo parisiense, mercado de rua, teatros, Mercearia de Natal e animações de rua.

“Acredito que será um Natal muito colorido. Temos umas das vilas mais bonitas de Portugal. O cenário é lindíssimo e temos uma oportunidade única de acrescentar ao epiteto de Presépio de Portugal todo um conjunto de instalações artísticas e de diversão, que farão as maravilhas de qualquer criança, nesta época tão especial para eles”, acrescenta Rui Costa.