Nostalgia 4.0? Tamagotchis que dizem as horas e polaróides com QR codes

Num mundo em que novas tecnologias se tornam obsoletas passado pouco tempo, há objectos do passado que voltam em novos formatos. Em 2021, o Nokia 6310 regressa às lojas com uma câmara extra, os Tamagotchis chegam adaptados à era do multitasking (são amigos virtuais, pedómetros e relógios) e as novas impressoras da Fujifilm permitem revelar imagens maiores, com mensagens secretas.