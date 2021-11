Bryan Adams dá um toque de rock ao calendário Pirelli

Cher, Rita Ora, Iggy Pop, Jennifer Hudson e outras estrelas da música ocupam o centro do palco no calendário Pirelli de 2022, revelado nesta segunda-feira, fotografado pelo músico e fotógrafo canadiano Bryan Adams. No entanto, o artista de 62 anos não marcou presença em Milão, na apresentação do famoso calendário, depois de um teste positivo para a covi-19 à chegada a Itália, na semana passada.

Chamado “On The Road” (“Na estrada”, em tradução livre), o calendário busca retratar um dia na vida de um músico em digressão. A capa mostra a guitarrista e cantora St. Vincent posando com uma palheta Pirelli na língua. Lá dentro, há fotografias de Cher e Iggy Pop nos camarins, Rita Ora na banheira, a rapper Saweetie empurrando um carrinho de bagagem e Jennifer Hudson cercada de flores. O rapper Bohan Phoenix posa em cima de um piano enquanto a imagem de Grimes é num cenário futurista.

Bryan Adams tirou as fotografias em Los Angeles, Capri e no Canadá, no Verão passado, e também marca presença no último mês do ano. “Com todas essas imagens, a fantasia desempenha um grande papel na tentativa de criar algo”, disse ele em comunicado.

Depois de voar para Milão, a semana passada, o artista testou positivo e acabou por ao hospital. Foi a segunda vez, no espaço de um mês, que Bryan Adams testou positivo à covid-19. Desde então, publicou fotografias nas suas redes sociais, agradecendo aos médicos e enfermeiras que cuidaram dele.

Como músico, Adams é conhecido por canções como “Summer of ‘69”, “Heaven” e “(Everything I Do) I Do It for You”. Como fotógrafo, já retratou Mick Jagger e Naomi Campbell, bem como a rainha Isabel II. Também publicou livros de fotografia, incluindo um sobre soldados britânicos feridos.

Publicado pela primeira vez na década de 1960, o calendário Pirelli tem tiragem limitada e geralmente é oferecido aos clientes da empresa. Nos últimos anos, deixou de apresentar imagens de modelos seminuas substituindo-as por temas mais artísticos, apresentando várias celebridades. A edição de 2021 foi suspensa devido à pandemia.