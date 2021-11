Xadrez: Carlsen e Nepomniachtchi mantêm equilíbrio no Mundial

Com três partidas realizadas entre Magnus Carlsen e Ian Nepommniachchi, no encontro para a decisão do título mundial absoluto de xadrez, que está a decorrer no Dubai, Emirados Árabes Unidos, mantém-se a igualdade, com três empates nos duelos travados.

Uma situação habitual no ritmo clássico, entre os praticantes de mais alto nível, atendendo aos escassos erros cometidos. Também a profundidade da preparação que os programas informáticos permitem contribui para esta situação, sendo extremamente difícil, entre adversários com níveis de empenho semelhantes, conseguir que o factor surpresa funcione.

Mesmo assim, o campeão mundial pareceu demonstrar uma pequena superioridade, conseguindo na primeira partida, de negras, alcançar a iniciativa e na segunda obtendo uma forte pressão. No entanto, Carlsen cometeria o primeiro erro do encontro ao 17.º lance, perdendo toda a vantagem e tendo que se aplicar a fundo para evitar males maiores.

Depois da forte tensão dos dois primeiros jogos, o terceiro foi bem mais tranquilo, com ambos os jogadores a parecerem querer esperar pelo primeiro dia de descanso, para recuperarem energias e encontrarem algum ponto fraco na blindagem do oponente.