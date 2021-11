João Palhinha com lesão muscular a poucos dias do derby

O médio sportinguista João Palhinha, que saiu lesionado do jogo de domingo com o Tondela (2-0), tem uma lesão muscular na coxa direita e está em dúvida para o derby de sexta-feira, com o Benfica.

“João Palhinha, que saiu lesionado do jogo da 12.ª jornada da I Liga, apresenta uma lesão muscular na região posterior da coxa direita”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial dos “leões”, em que o clube lisboeta não esclarece o tempo de paragem do internacional português.

Em Alvalade, Palhinha teve de ser substituído aos 67 minutos, já quando o resultado estava em 2-0, tendo abandonado o relvado em lágrimas.

O duelo entre Sporting, que partilha a liderança da I Liga com o FC Porto, e Benfica, terceiro classificado, a um ponto dos rivais, está agendado para sexta-feira, às 21h15, no Estádio José Alvalade.