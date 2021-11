FIFA vai testar sistema semi-automático do fora-de-jogo

O sistema terá o “baptismo oficial” na Taça das Nações Árabes, que arranca na terça-feira. Caso os testes sejam conclusivos, a FIFA quer implementar este sistema no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, em 2022.

A Taça das Nações Árabes vai servir como primeiro grande teste do sistema semi-automático de detecção do fora-de-jogo, nova tecnologia que a FIFA pretende implementar no Mundial 2022, no Qatar.

De acordo com a FIFA, este sistema já foi testado na Alemanha, Espanha e Inglaterra e terá agora o seu “baptismo oficial” na Taça das Nações Árabes, que arranca na terça-feira, no Qatar.

Nos estádios, serão colocadas dez a 12 câmaras na parte superior do recinto, que servirão para acompanhar os jogadores e ajudar os árbitros em dois pontos fundamentais da lei do fora-de-jogo: o momento em que a bola é passada ou tocada e a posição dos jogadores em relação à linha limite virtual que é criada também pela tecnologia.

Os dados recolhidos são transmitidos em tempo real para o videoárbitro (VAR), que entrará em contacto com o árbitro da partida, com este a ser sempre responsável pela decisão final.

“A decisão é tomada depois de analisada a posição dos jogadores, mas também o seu envolvimento na jogada. A tecnologia pode traçar um limite, mas a avaliação da interferência no jogo ou no adversário fica nas mãos do árbitro”, explicou o responsável da arbitragem da FIFA, o italiano Pierluigi Collina.

Caso os testes sejam conclusivos, a FIFA quer implementar este sistema no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer de 21 de Novembro a 18 de Dezembro do próximo ano.

A Taça das Nações Árabes vai ser disputada por 16 selecções, até 18 de Dezembro, entre as quais as do Bahrain e Egipto, treinadas por Hélio Sousa e Carlos Queiroz.