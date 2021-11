Benfica sem casos de covid-19

Esta bateria de testes não garante ausência de infectados, pelo já conhecido período alargado de incubação do vírus, mas permite, para já, que os “encarnados” preparem o derby frente ao Sporting com relativa tranquilidade.

Os elementos do plantel e staff do Benfica fizeram nesta segunda-feira testes à covid-19 e não há, até ver, nenhum caso de infecção.

Depois do Belenenses SAD-Benfica, jogo em que os azuis do Restelo actuaram em pleno surto de covid no plantel, um dos problemas levantados foi até que ponto os nove jogadores utilizados poderiam, também eles, estarem infectados – e, por extensão, infectar os adversários e demais intervenientes na partida.

O resultado desta bateria de testes, avançado pelo jornal O Jogo, não garante ausência de infectados, pelo já conhecido período alargado de incubação do vírus, mas permite, para já, que os “encarnados” preparem o derby frente ao Sporting com relativa tranquilidade. O jogo entre “águias” e “leões”, em Alvalade, está marcado para esta sexta-feira.

Esta informação surge num dia em que a Belenenses SAD já pediu a repetição do jogo, que o Benfica venceu por 7-0, e também numa altura em que a Liga de Clubes rejeita responsabilidade na realização do jogo.

Em poucas horas, a DGS, a Liga, a Belenenses SAD e o Benfica já recusaram culpas neste caso.