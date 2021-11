Novo projecto para a Sé de Lisboa está aprovado e obras arrancam “no início de 2022”

O Conselho Nacional de Cultura (CNC) já aprovou a nova versão do projecto de valorização das ruínas arqueológicas da Sé de Lisboa e as obras devem recomeçar “no início de 2022”, garantiu esta segunda-feira o director-geral do Património Cultural (DGPC). João Carlos Santos afirmou que só falta chegar a acordo com o empreiteiro e pôs de parte novas alterações ao projecto: “Já fizemos tudo para preservar ao máximo estes vestígios arqueológicos.”