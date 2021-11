Criados robôs biológicos que se conseguem auto-replicar

No vídeo divulgado tudo parece um jogo: vemos organismos com uma boca em forma de Pac-Man a recolherem pequenas esferas e a juntá-las numa bolinha. Mas tudo isto é mais do que um jogo. Estes são os primeiros robôs biológicos que se conseguem auto-replicar, anunciou esta segunda-feira na revista científica na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) uma equipa de investigadores dos Estados Unidos. O grupo diz que esta é uma nova forma de replicação biológica.