Covid-19: Portugal regista mais 2897 casos e 12 mortes. Internamentos continuam a subir

Portugal registou, este sábado, 2897 novos casos de infecção e 12 mortes por covid-19. Os números fazem parte do mais recente boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que foi divulgado neste domingo. Há mais 56 pessoas hospitalizadas devido ao vírus. Ao todo, o país contabiliza 18.417 óbitos por covid-19 e 1.142.707 casos confirmados desde Março de 2020.

O número total de doentes internados voltou a subir no sábado. É uma situação que se mantém há mais de 20 dias. O boletim da DGS nota que há agora 764 doentes com covid-19 nos hospitais, mais 56 do que na actualização anterior. Dessas, há 104 pessoas a precisar de tratamento nos cuidados intensivos (o mesmo valor do que na sexta-feira).

A 1 de Novembro, havia menos 53% de pessoas internadas nos hospitais portugueses: ao todo, contabilizavam-se 360 hospitalizações (menos de metade do valor actual), com 60 pessoas internadas nos cuidados intensivos (menos 44 do que no dia de ontem).

Há mais 2028 casos activos. No total, registam-se 53.717 portugueses casos activos — número a que se chega depois de subtrair o total de recuperados e de óbitos ao total de casos confirmados. Mais 857 pessoas recuperaram – com 1.070.573 recuperados desde o começo da pandemia.

A maioria dos novos casos e óbitos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo (902 novas infecções e cinco mortes), seguido do Norte (828 novas infecções e mais uma morte). No Centro foram contabilizadas 697 novas infecções nas últimas 24 horas.

O Alentejo totaliza 96 novos casos. No Algarve, há mais 230 casos de infecção e duas mortes. A Madeira regista 120 novos casos de infecção e quatro óbitos. Já os Açores somam mais 24 casos.

Das 18 417 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 12.003 tinham mais de 80 anos (5504 homens e 6499 mulheres). Isto corresponde a mais de 65%. Do total de mortes registadas desde Março de 2020: 9644 são homens e 8773 são mulheres.

Com o aumento do número de casos e de internamentos, na semana passada foram anunciadas várias medidas para fazer face ao aumento de casos das últimas semanas. O país regressa ao estado de calamidade a 1 Dezembro, quarta-feira, e a semana de 2 a 9 de Janeiro será de “contenção de contactos”, após o período de Natal e Ano Novo em que se prevê um aumento das infecções pelo novo coronavírus.