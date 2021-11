“Eu vou ganhar” as legislativas, garante Rui Rio

Rui Rio foi reeleito este sábado presidente do PSD, derrotando Paulo Rangel. Na hora da vitória não se esqueceu dos militantes de base, pedindo o seu empenho para as eleições legslativas de 30 de Janeiro.

Rio ou Rangel? As dúvidas desfizeram-se na noite deste sábado e o voto descomprometido dos militantes livres venceu o aparelho do partido. Rui Rio foi eleito para um terceiro mandato à frente do PSD e deixou a garantia aos militantes de que vai vencer as eleições legislativas de 30 de Janeiro. A sala, que estava repleta de apoiantes, aplaudiu o recém-eleito presidente que disse que para ganhar as legislativas precisa do voto dos militantes.