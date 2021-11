Ventura perde um quarto do conselho nacional para a oposição interna

Grupo de independentes do Chega apresentou lista alternativa à que foi entregue por André Ventura para o conselho nacional, o órgão mais importante do partido entre congressos. Lista foi feita durante o próprio congresso de Viseu para forçar “um aumento das práticas democráticas no Chega”, disseram ao PÚBLICO militantes independentes.

André Ventura, presidente do Chega, não conseguiu eleger todos os 70 membros do próximo conselho nacional do partido, que terá um quarto de militantes da ala crítica, confirmaram ao PÚBLICO dois altos quadros do partido.

Nas eleições para a estrutura dos próximos quatro anos, o órgão mais importante do partido entre congressos terá 53 membros efectivos da lista proposta pelo fundador e presidente (com uma votação de 71%) e 17 propostos por uma lista B (teve 22,5%), criada durante o próprio congresso de Viseu. Nos suplentes, a lista de Ventura terá 15 elementos e a lista encabeçada por Maria Manuela Jerónimo.

A militante Mónica Lopes, da distrital de Braga, disse ao PÚBLICO não saber ainda os resultados oficiais, mas estava claramente satisfeita, sobretudo porque a sua lista ​​“​não teve publicidade, nem campanha prévia, e muitos militantes nem sabiam que nós nos estávamos a candidatar ao conselho nacional”. Outros militantes da ala ​​​​​​“independente” — também chamada ​​“alternativa” ou ​​“da oposição” —, disseram ao PÚBLICO que a intenção é “aumentar as práticas democráticas dentro do Chega”.

O conselho nacional é o órgão máximo do partido entre congressos e é representativo das múltiplas sensibilidades político-ideológicas e regionais. A eleição do conselho nacional é feita através do método de Hondt.

Domingo de manhã, no último dia do quarto congresso do Chega, os mais de 400 delegados passaram a manhã a votar em vários órgãos da futura estrutura do partido.

A direcção nacional foi eleita com 85,3% de votos a favor. A única alteração nesta direcção nacional é a inclusão do deputado açoriano José Pacheco. A restante estrutura é de “continuidade”, como Ventura a descreveu no sábado: António Tânger Corrêa, Gabriel Mithá Ribeiro (que coordena também o gabinete de estudos), Marta Trindade e Pedro Frazão. O presidente do partido mantém também como seus secretários-gerais Tiago Sousa Dias e Pedro Pinto. Assim como não mexeu na lista de vogais — Ricardo Regalla, Diogo Pacheco de Amorim (director nacional), Nuno Afonso (chefe de gabinete parlamentar), Rita Matias (coordenadora da juventude), Rui Paulo Sousa (coordenador da comissão de ética) e Patrícia Carvalho (assessora de imprensa).