Ventura faz apelo extremo à união do Chega e marca PSD como alvo principal

Líder do partido insiste na meta do terceiro lugar em Janeiro e pede confiança plena dos militantes para elaborar listas de candidatos.

Está dado o pontapé de saída para as legislativas no Chega: a fechar o congresso de Viseu, André Ventura fixou a mira de ataque no PSD procurando passar a mensagem de que é o mesmo que o PS, estabeleceu o objectivo do terceiro lugar em Janeiro, fez um apelo à união do partido e pediu confiança plena dos militantes para elaborar as listas de candidatos. E não faltou a explicação sobre os pilares de Deus, pátria e família, a que somou o trabalho.

Num discurso de 55 minutos, André Ventura concentrou-se mais no toque a reunir das tropas do que numa retórica de crítica dos adversários em que costuma disparar em todas as direcções. Mas ainda deixou muito espaço para o PSD no discurso, para criticar o legado de governos sociais-democratas e a estratégia de suporte de Rui Rio ao Governo de António Costa. E sobretudo para piscar o olho ao eleitorado do partido descontente com o líder que conseguiu ser reeleito no sábado, citando mesmo Sá Carneiro.

“Caros eleitores do PSD, CDS ou partidos que morreram há uns tempos e que não acreditam nesta alternativa de Rui Rio se vender ao PS, não pensem que estão órfãos e que não há voz que vos represente. Aos que se dizem eleitores de direita ou de centro-direita: há um partido enorme que não se verga, não se venderá nunca ao socialismo e não pactuará nunca com o PS; nós seremos a vossa voz a 30 de Janeiro, a voz que já não têm há muitos anos”, apelou André Ventura.

“Nós somos, como disse Tânger, os herdeiros da Aliança Democrática. E eu não gosto de me comparar – e a história fará o seu julgamento sobre mim – eu acho que Sá Carneiro estaria orgulhoso do trabalho que fizemos aqui neste partido ao longo destes anos. Sá Carneiro nunca se rendeu ao PS, ao socialismo e nem à extrema-esquerda, e provavelmente pagou com a vida por causa disso”, disse, levantando uma longa salva de palmas na sala. Prometeu mesmo “não descansar enquanto não responsabilizar verdadeiramente quem o assassinou”.

O Chega tem que manter o ADN de partido de ruptura e anti-sistema porque é isso que o distingue do PSD, argumentou Ventura que contou que Marcelo lhe ligou a felicitar pela reeleição e que lhe retorquiu que continuará a ser “assertivo e forte na oposição quando tiver que ser”. Recusando a “lógica do bipartidarismo crónico”, defendeu que “já ninguém acredita que o PSD é de direita” e teve como resposta da plateia “a direita somos nós”.

Avisou que depois das eleições, onde acredita que o Chega se consolidará como terceira força política, “a pressão lá fora será enorme para dar a mão ao PSD para evitar António Costa e o PS”, e o partido será colocado na encruzilhada. “É viabilizar ou ajoelhar, e nós nunca fomos de ajoelhar, de nos vergar e não estamos à venda”, descreveu Ventura, acrescentando que o “juramento de sangue” no Chega é o de nunca ser um partido do sistema. Porque não quer governar com um PSD que “faz a mesma coisa que faz o PS": engrossa o estado, alimenta cargos políticos, nunca fez as reformas da Justiça e quando governou [com Passos Coelho] cortou nas pensões e salários quando devia fazer o contrário”.

Os avisos para as listas de deputados

Falando para dentro do partido, o líder fez um apelo exaustivo à união. “Ninguém vos pede seguidismo; peço-vos um apoio para dar uma imagem de credibilidade, solidez e força (...) Temos que ser um partido confiável. O salto que vamos dar em Janeiro exige responsabilidade.”

Pediu confiança para a tarefa de escolher candidatos para as listas à Assembleia da República – um processo que se adivinha complicado tendo em conta as facções internas, incluindo a que neste domingo conseguiu um quarto dos lugares no conselho nacional, onde até foi eleito o polémico militante do Algarve que propôs a remoção dos ovários às mulheres que abortem voluntariamente (que supostamente ia ser expulso).

“Até 30 de Janeiro não há gostos, egos, lutas ou lugares. Talvez vá cometer erros a escolher pessoas, posso não escolher os mais leais, não ser grato para os que trabalharam, não agradar a todos. Nem Jesus agradou a todos. O que vos peço não é cheques em branco; peço a confiança de que vou escolher os melhores para servir Portugal.” Foi até para tentar evitar guerras internas na luta por um lugar de deputado que Ventura, à cautela, propôs a alteração aos estatutos (que foi aprovada) que lhe confere agora o poder de escolher sozinho todos os candidatos a qualquer acto eleitoral. E terá que o fazer nas próximas três semanas.