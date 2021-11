Há dias, em mais uma Conversa Ímpar feita à distância de um computador, despedia-me assim de uma pessoa que desconhecia: “Professora, se aqui estivesse, abraçava-a!” Eu, que procuro o distanciamento profissional. A pandemia fez-nos desejar coisas simples: abraços.

Abraços foi o que trocaram várias personalidades que, embora estejam nas mesmas áreas, raramente ou nunca se cruzaram. A jornalista Sandra Nobre conseguiu a proeza de reunir novos e velhos, gente que se admira e respeita na área do entretenimento, da moda, da música, da arte e da gastronomia. Respectivamente: Júlio Isidro e Filomena Cautela; Ana Salazar e Luís Carvalho; António Victorino d'Almeida e Martim Sousa Tavares; José de Guimarães e Bordallo II; e Joachim Koerper e Ann-Kristin.​ Vale a pena descobrir-lhes as cumplicidades.

A menos de um mês do Natal e em altura de balanços, a jornalista Inês Duarte de Freitas sentou-se com mulheres que foram mães durante a pandemia e ouviu-as, por vezes, quase em confidência. São caras conhecidas do grande público, mas as suas vidas não são muito diferentes das das mães anónimas. Também elas tiveram e têm medos, ansiedades, sonham abraçar a família alargada neste Natal. Entre no mundo, por ordem alfabética, de: Alice Trewinnard​, Blaya Rodrigues, Madalena Abecasis e Marta Bateira, mais conhecida por Beatriz Gosta.

A jornalista Joana Amaral Cardoso falou com Jonathan Anderson, que é considerado um dos mais inovadores designers de moda da actualidade e encabeça a Loewe quando a casa espanhola se estreia em Portugal com uma nova loja, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Fluidez de género, sustentabilidade ou artesanato são palavras-chave no seu dicionário de moda.

O reencontro domina os textos das nossas cronistas. A saber: Ana e Isabel Stilwell fazem uma troca de mensagens por WhatsApp; Carmen Garcia conta-nos uma linda história de Natal, Clementina Almeida centra-se na família, com algumas recomendações, assim como Madalena Sá Fernandes também se ocupa da família, com muitas recordações. A radialista Inês Meneses marca presença, desta vez, numa entrevista onde explora o mesmo tema.

O reencontro faz-se também à mesa, onde o Edgardo Pacheco reafirma a realeza do bacalhau, mas a nutricionista Márcia Gonçalves sugere-nos uma ceia alternativa. E a Mara Gonçalves propõe-nos sítios onde encontro se faz com o conforto e o aconchego à volta de uma lareira. Inevitavelmente, há propostas de livros com a Isabel Coutinho (adultos) e Rita Pimenta (crianças), discos com João Mestre, tecnologia com Karla Pequenino e um mundo de presentes que nos levam até outros tempos, sem esquecer a relojoaria de luxo — temos duas marcas que celebram datas redondas de aniversário. No mundo dos motores, a Carla B. Ribeiro conta a história de um amante de BMW que herdou o gosto do pai e espera passá-lo à filha.

Ansiamos por um Natal e um fim de ano feitos de reencontros. Por isso, a jornalista Rita Machado dá-nos algumas dicas para mantermos mente sã em corpo são. E a health coach Ana Rita Faria diz-nos como vamos conseguir cumprir as resoluções para o próximo ano. É tempo de reencontros.

Boa semana!

