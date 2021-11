Covid-19: Desigualdades e cultura do silêncio, o que explica a “orgia de violência” nos Países Baixos

Os primeiros protestos violentos, no início do ano, foram desencadeados pelo recolher obrigatório, expressão que não se ouvia nos Países Baixos desde a II Guerra Mundial. Há uma semana voltaram, à boleia dos planos do Governo para proibir o acesso dos não vacinados a locais públicos. Com o país a viver o pior surto de covid-19 na Europa Ocidental, e novas medidas em vigor a partir deste domingo, incluindo o encerramento de lojas, restaurantes ou cinemas a partir das 17h, temem-se novos picos de violência.