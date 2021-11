Marta Bateira: “Na maternidade, o feminismo tem de entrar em força”

Ir às ecografias e consultas sem os companheiros, não poder partilhar os pontapés do bebé com a família e os amigos, nem o poder apresentar depois do nascimento — foi esta a realidade de Alice Trewinnard, Blaya Rodrigues, Madalena Abecasis e Marta Bateira, mães da pandemia. Vera, Theo, João Diogo e Luiza só encontraram a família quando a covid-19 permitiu. E, para as mães, o reencontro foi mais especial do que nunca.