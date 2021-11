Marc Brackett: “Quando temos competências emocionais, a vida é melhor”

A especialidade de Marc Brackett são as emoções. Para este psicólogo norte-americano, “as pessoas com maiores competências emocionais são mais saudáveis, felizes e produtivas”. É por isso, mas não só, que quer fazer “uma revolução das emoções”. Por ora, apoia 27 países e 3500 escolas, onde já alcançou quatro milhões de crianças. As suas estratégias para melhor lidarmos com as emoções ainda não chegaram a Portugal. É o seu próximo objectivo.