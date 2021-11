Sporting procura 11.º triunfo consecutivo com Tondela

Rúben Amorim não quer perder a oportunidade de somar este domingo, frente ao Tondela (18h, SPTV1), o 11.º triunfo consecutivo do Sporting em todos os tabuleiros competitivos, em vésperas de defrontar o Benfica. Depois da euforia da vitória imposta ao Borussia Dortmund (3-1), que colocou os “leões” nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o confronto com os beirões, entre dois grandes embates, pode ser encarado pelos jogadores como uma espécie de anticlímax. Algo que o treinador quer evitar a todo o custo, em total sintonia com os adeptos que vão voltar a encher as bancadas de Alvalade.

Os responsáveis pelo clube lisboeta anunciaram este sábado que os bilhetes para a 12.ª jornada do campeonato estão esgotados, prevendo-se uma enchente semelhante aquela que recebeu o Dortmund na última quarta-feira. Os bons resultados da equipa sob o comando de Amorim continuam a mobilizar o universo sportinguista, que foi impedido de assistir às partidas da época passada que levaram à conquista do título nacional, devido às restrições da pandemia de covid-19. Ninguém está preparado para desilusões.

“Confio em todos [os jogadores] e quem não estiver bem com o Tondela não vai jogar com o Benfica [nesta sexta-feira, no Estádio da Luz, a contar para a 13.ª ronda da Liga]”, alertou Amorim, na antecipação do encontro deste domingo. “Volto a dizer: basta um empate e podemos estragar tudo o que construímos nos últimos meses, portanto, temos de ganhar”, sublinhou.

Em benefício do Sporting correm as más notícias que surgiram esta semana no Tondela, com alguns casos de covid-19 a limitar as escolhas para a deslocação a Lisboa. O avançado Salvador Agra, o defesa Manu Hernando e o guarda-redes Babacar Niasse, assim como o treinador Pako Ayestarán testaram positivo e são ausências confirmadas. Já os “leões”, não vão poder contar com Jovane Cabral e Rúben Vinagre, mas, neste caso, devido a lesões.

Com 25 golos apontados nos últimos dez jogos, a um ritmo de 2,5 por partida, o Sporting está no melhor momento de forma da temporada. Nesta série vitoriosa, os campeões nacionais sofreram apenas cinco golos (0,5 por jogo).

Nos 20 jogos oficiais já disputados desde o arranque da época, a equipa de Amorim ficou em branco apenas uma vez, na derrota frente ao Borussia Dortmund, na segunda jornada da fase de grupos da Champions (1-0), na Alemanha.

O Tondela chega a Alvalade com dois triunfos consecutivos para a Taça de Portugal, frente ao Marítimo (4-2) e Leixões (3-1). No campeonato, os beirões perderam os últimos dois compromissos, com Arouca (2-0) e FC Porto (1-3).