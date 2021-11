Na ressaca de derrotas, Sérgio Conceição e Pepa pedem “inteligência”

O FC Porto defronta esta noite o V. Guimarães, no Estádio do Dragão, na 12.ª jornada da I Liga sem Pepe e Marcano, que estão lesionados.

O nível da competição e a exibição das duas equipas foi bem diferente, mas FC Porto e V. Guimarães defrontam-se esta noite no Estádio do Dragão (20h30, SportTV1) na ressaca de derrotas. Os portistas fizeram uma primeira parte de bom nível em Anfield Road, mas voltaram a pecar na finalização na Liga dos Campeões; os vitorianos realizaram “os piores 45 minutos” da época em Moreira de Cónegos, e ficaram fora da Taça de Portugal. Para regressarem aos resultados positivos, Sérgio Conceição e Pepa pedem aos seus jogadores “inteligência” na 12.ª jornada da I Liga.

O diagnóstico foi simples de se fazer e os sintomas são comuns às partidas anteriores dos “dragões” na Liga dos Campeões. Conseguindo de forma autoritária e audaz superiorizar-se ao Liverpool em pleno Anfield Road durante 45 minutos, o FC Porto teve uma mão cheia de oportunidades para marcar aos “reds”, mas o excesso de cerimónia dos avançados “azuis e brancos” impediu que houvesse qualquer festejo portista em Inglaterra.

Para Sérgio Conceição, a falta de aproveitamento da sua equipa na Liga dos Campeões - três golos em cinco jogos - não é, no entanto, um problema. Três semanas depois da última partida para o campeonato, o treinador desvalorizou a falta de eficácia a nível externo: “Preocupava-me se a equipa não criasse situações. Obviamente, a cereja no topo de bolo era sermos mais eficazes. Temos muitas ocasiões nesta fase de grupos [da Liga dos Campeões]. Se criamos quatro ou cinco na Champions, nas provas internas criamos o dobro. A equipa produz muito a nível ofensivo, o que me deixa satisfeito.”

Se no ataque Conceição não vê problemas apesar de Taremi não marcar há mais de um mês, do ponto de vista defensivo o técnico portista ganhou mais uma dor de cabeça em Liverpool. Com Marcano a recuperar de uma lesão ao pé direito, Pepe aguentou em Anfield Road apenas 25 minutos e, segundo o treinador do FC Porto, não há previsões quanto ao regresso do seu capitão.

Assim, com apenas dois centrais disponíveis (Mbemba e Fábio Cardoso), Conceição pediu “inteligência” aos seus atletas para resolverem as limitações da equipa: “Temos de ser inteligentes e criativos numa posição onde não se pode inventar muito. Há jogadores que, não sendo a sua posição de raiz, podem disfarçar a ausência de centrais, mas não é o ideal. Temos de trabalhar outras situações para que, se surgir algum imprevisto, estarmos preparados para corresponder.”

Essa é, também, a faculdade que Pepa pede aos jogadores do V. Guimarães na deslocação ao Dragão. Considerando que “não há palco melhor” do que o estádio do FC Porto, o treinador dos vitorianos referiu que depois do “momento duro” que foi afastamento da Taça de Portugal em Moreira de Cónegos, onde os vimaranenses fizeram os “piores 45 minutos” da época, “mais do que ter muita personalidade”, o V. Guimarães terá “de ter muita inteligência para conseguir os três pontos” contra um adversário que costuma “abafar todas as equipas” que se deslocam ao seu estádio “nos primeiros 15 a 20 minutos”.