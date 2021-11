Covid-19 em Portugal: 12 mortes e 3364 novos casos. Há mais de 51 mil casos activos

Há agora 708 doentes com covid-19 nos hospitais, mais três do que na actualização anterior. Dessas, há 104 pessoas a precisar de tratamento nos cuidados intensivos, mais quatro do que na quinta-feira.

Portugal registou, esta sexta-feira, mais 3364 casos de infecção e 12 mortes por covid-19. Os números constam no mais recente boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado. No total, o país contabiliza 18.405 óbitos por covid-19 e 1.139.810 casos confirmados desde Março de 2020.

Nesta sexta-feira, o número total de doentes internados voltou a subir. O relatório de situação nota que há agora 708 doentes com covid-19 nos hospitais, mais três do que na actualização anterior. Dessas, há 104 pessoas a precisar de tratamento nos cuidados intensivos, mais quatro do que na quinta-feira.

As autoridades de saúde indicam que mais 2543 pessoas recuperaram da doença, contabilizando-se um total de 1.069.716 recuperações desde o começo da pandemia. Há mais 809 casos activos, ou seja, há 51.689 portugueses com a doença.

A maioria dos novos casos e óbitos foi registada em Lisboa e Vale do Tejo (1159 novas infecções e cinco mortes), seguido do Norte (944 novas infecções e três mortes). No Centro foram contabilizadas 720 novas infecções e um óbito nas últimas 24 horas. O Alentejo totaliza 144 novos casos e duas mortes. No Algarve, há mais 294 casos de infecção e uma morte. A Madeira regista 122 novos casos de infecção. Já os Açores somam 10 020 mais 11 casos. Não foram registados novos óbitos nas regiões autónomas.

Ao todo, o maior número de casos e mortes acumulados regista-se em Lisboa e Vale do Tejo: 438 045 registos de infecção e 7816 mortes.

Das 18.405 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.997 tinham mais de 80 anos. Isto corresponde a cerca de 65%. Do total de óbitos, 9638 são homens e 8767 são mulheres.

Na passada quinta-feira, foram anunciadas várias medidas para dar resposta aumento de casos das últimas semanas. O país regressa ao estado de calamidade a 1 Dezembro, quarta-feira, e a semana de 2 a 9 de Janeiro será de “contenção de contactos”, após o período de Natal e Ano Novo em que se prevê um aumento das infecções pelo novo coronavírus. As aulas só começam após este período.