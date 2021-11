Família, pátria e os herdeiros da Aliança Democrática – como o Chega se quer posicionar nas legislativas

Dirigentes do partido apresentaram aos delegados algumas linhas mestras em que vão basear a campanha eleitoral.

A receita veio pela voz dos representantes do Gabinete de Estudos: as mensagens mais importantes que o Chega deve levar às legislativas são a defesa da família; o combate à corrupção, ao parasitismo social e à subsidiodependência; a reforma da justiça; a reforma da saúde; a honestidade financeira e económica; a reforma profunda do ensino; o tratamento igual de maiorias e minorias.