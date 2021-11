Vamos recuperar a magia do Natal

Confinamentos, máscaras, vacinas, perdas de entes queridos... Estes foram dos anos mais desafiadores que já tivemos e as crianças sofreram muitas alterações no seu dia-a-dia. Chegados quase ao fim do ano, confrontamo-nos com a dúvida: será que vamos conseguir recuperar o Natal, as tradições e as memórias do que era o reencontro das famílias, de partilha de emoções, de verdadeira comunhão, ou seja, toda a magia do Natal?

O Natal é o momento em que colocamos o desalento em pausa e entramos num mundo mágico espelhado nas caras dos nossos filhos, à espera dos presentes no “sapatinho”. Estamos em família, longe da rotina do trabalho, permitimo-nos excessos de doçaria, e por aí fora. Um momento em que valores como a solidariedade, a gratidão e a bondade sobressaem. Uma oportunidade para agradecer por tudo o que temos e para mostrar aos outros o quanto nos importamos.

Por isso, temos de arregaçar as mangas e procurar a magia em cada detalhe, envolvendo os nossos filhos e a sua capacidade extraordinária de inventarem e fazer diferente, sempre com o entusiasmo que os caracteriza. Prestar atenção às nossas crianças não poderia ser mais importante do que agora, pois elas podem estar a precisar de partilhar as suas emoções e a precisar de ajuda para lidar com elas. Algo que nunca saberemos, se não deixarmos que se expressem.

Deixo algumas “dicas” para manter um pouco da magia nestas festas, em segurança.

Dedique tempo para explicar aos seus filhos o que vai acontecer

Use um calendário para mostrar o que é que vão fazer em cada dia. Por exemplo: “No dia antes do Natal vamos para casa da avó, onde vais brincar com os primos.” Use um caderno para diariamente fazer um desenho, escrever o que se passou, os desejos da criança. Este não só ajuda a prever o que vai acontecer, mas também é um bom momento de brincadeira para fazer em família.

Adeqúe as expectativas à idade deles

Se estiver a planear visitas, certifique-se de que as crianças terão algo com que se entreter. Se já lêem, compre-lhes um bom livro para a ocasião. Se ainda forem muito pequeninos, leve o boneco preferido. E tente sempre encaixar nos planos, passeios em parques ou actividades ao ar livre, para brincarem e terem actividade física pelo meio. Isso vai ajudá-los a libertar a energia e serve de pausa também para os pais.

Mantenha as rotinas diárias

Quando as crianças estão de férias, a liberdade total de horários dá uma sensação muito boa. Contudo, a incapacidade de prever o que se vai passar a seguir pode ser muito stressante para os mais pequeninos. Por isso, o melhor é ter algumas rotinas durante as férias.

Dê-lhes “tempo de antena”

Ao enquadrar este ano como especial e criar novas actividades e tradições, permita que os mais pequenos tenham uma palavra. O que gostariam de cozinhar? Que jogos querem jogar? Querem ver filmes ou dançar ao som da playlist que criaram? Fazer parte desse processo de tomada de decisão ajuda a compensar alguns dos sentimentos menos positivos que possam surgir e pode ser um importante factor de protecção.

Faça menos e tente interagir mais

A altura das festas traz-nos oportunidades de nos ligarmos àqueles de quem gostamos, e de nos tornarmos uma família mais unida e feliz. No entanto, muitas vezes acabamos por nos ocupar demasiado com outras coisas e por deixar essas oportunidades escaparem. Ao primeiro sinal de que isso possa estar a acontecer, pare, dê um abraço aos seus filhos, reorganize os seus planos e foque-se no essencial.

Ajude-os a criar a sua própria magia

Ajudar os filhos a pensar em formas de serem gentis e generosos pode ajudar a lidar com as mudanças de forma mais fácil. Deixe o seu filho escolher uma instituição de caridade para a qual a família pode fazer um donativo. Quando estamos perante emoções difíceis, fazer algo pelos outros pode ajudar-nos a sentir melhor.

Os seus filhos não precisam de um Natal digno de capa de revista, eles precisam de si, do seu amor e da sua atenção. E quando chegar a noite de Ano Novo, orgulhe-se não apenas do trabalho que fez, mas também por ter sobrevivido, não só ao Natal, mas a todos os dias, ao longo do ano que passou. Festas felizes!

Psicóloga clínica, especialista em bebés e fundadora da ForBabiesBrain by Clementina