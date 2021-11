Nos vinhos, Lisboa vai fresca e com fartura: cinco sugestões que não falham

Em verdade, já chateia começar um texto sobre a enorme Região Demarcada dos Vinhos de Lisboa (10 mil hectares de vinha, dois mil viticultores e nove denominações de origem) com a lengalenga da qualidade só porque, durante muito tempo, esta foi a grande adega que abastecia as necessidades da capital e arredores. Sucede que, mesmo produzindo volume, daqui saíam uvas que forneciam marcas de qualidade, que não apenas aquelas que se associam a Colares, Bucelas, Carcavelos ou Óbidos. De resto, o vasto território que vai de Oeiras até Leiria foi sempre o grande laboratório agrícola da nação, fosse na produção de cereais, fruta ou vegetais. Sempre que houve uma tecnologia nova ou uma cultura viável, os agricultores da região adaptaram-se com rapidez.