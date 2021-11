À descoberta do mundo dos Vinhos Verdes, com o PÚBLICO de 4 de Dezembro

Com o jornal de dia 4 de Dezembro chega a terceira edição da revista Singular e vem cheia de pretextos para pensar em Vinhos Verdes, mesmo com a chegada do tempo frio.

Vinhas inspiradoras, comida de conforto, vinhos para fazer brilhar a ceia de Natal. A edição de Inverno da revista Singular chega recheada de bons pretextos para, mesmo durante os meses frios, continuar a pensar em Vinhos Verdes. Nunca será demais lembrar que estes não são exclusivo do Verão. “Percebo o apelo do tempo quente, mas são vinhos para todo o ano”, diz João Quintela, dono da garrafeira Néctar das Avenidas, uma pequena embaixada do país vinhateiro no centro de Lisboa – e onde os Vinhos Verdes têm representação diplomática à altura.

Descobrir o mundo dos Vinhos Verdes é o mote da Singular, uma revista que lança pistas, pretextos e outros pontos de partida para incitar à exploração tanto do território onde nascem estes vinhos, como dos vinhos em si, no contexto da paisagem e das pessoas que o vêem nascer.

Amares é um dos destinos desta viagem de descoberta, num roteiro entre os rios Cávado e Homem, por entre vinhas inspiradoras onde há história, obras de arte e património monumental – sem esquecer as boas mesas e a doce laranja local. Ainda em modo de descoberta, aceitamos o desafio da Descubra Minho para pedalar entre os vinhedos do Vale do Lima, com uma paragem retemperadora no Solar de Merufe. E sentamo-nos a apreciar a paisagem – e os vinhos – da Quinta de Covela, já perto da transição para o Douro.

Na mesa de provas, fala-se de vinhos para a época invernosa, com um bom naipe de recomendações para acompanhar a ceia de Natal e uma curta mas convincente amostra de tintos da região. Os brancos não ficam esquecidos, contudo: em destaque está a casta avesso.

A revista Singular é promovida pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e produzida, editada e distribuída pelo PÚBLICO. Enquanto a edição de Inverno não chega às bancas, aqui (e aqui) está a de Inverno, para abrir o apetite.