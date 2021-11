Imprensa internacional qualifica jogo no Jamor como “vergonha” e “farsa”

Em Portugal, mas também no estrangeiro, a realização do jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica está a ter uma enorme repercussão. Na imprensa internacional, o jornal espanhol Marca rotulou a partida realizada no Estádio do Jamor como “o jogo da vergonha”, enquanto a rádio francesa RMC Sport escreveu após o intervalo que “a farsa continua”.

Com acompanhamento do encontro entre o Belenenses SAD e o Benfica ao minuto, a Marca foi bastante caustica, escrevendo que na “partida da vergonha, o resultado é o que menos importante”.

Também em Espanha, o Mundo Deportivo fala em “situação inédita” e um “acontecimento insólito na liga portuguesa”.

Já a rádio francesa RMC Sport, após o intervalo do jogo no Estádio Nacional, disse que “a farsa continua”: “No regresso ao terreno, o Benfica está lá. O Belenenses está atrasado e não sai do balneário. Vão desistir?”

De Inglaterra, surgiu uma pergunta de Bernardo Silva: “O que é isto?” O antigo jogador benfiquista questiona ainda se é “o único a não perceber o porquê do jogo não ter sido adiado?”.

Ausente da partida, Afonso Sousa, jogador do Belenenses SAD, deixou nas redes sociais uma mensagem: O futebol só tem cor se tiver competição. O futebol só tem cor se tiver verdade desportiva. O futebol só tem cor quando é um exemplo de saúde pública. Hoje, o futebol perdeu a cor.”