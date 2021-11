Belenenses SAD vai a jogo com o Benfica com apenas nove jogadores

O Belenenses SAD deve defrontar o Benfica neste sábado, em jogo a contar para a 12.ª jornada da I Liga, com apenas nove jogadores, apesar de no aquecimento das duas equipas, no relvado do Estádio Nacional, o emblema “azul” ter tido apenas oito jogadores a aquecer, sendo que dois deles são guarda-redes.

Destes oito jogadores do Belenenses SAD apenas dois são da equipa principal. Todos os restantes, são jogadores da equipa de sub-23.

A situação é bizarra porque a equipa “azul” não terá o seu treinador, nem o treinador-adjunto a dirigi-la. Isto porque ambos estão também infectados com covid-19. Até mesmo o técnico dos sub-23 do Belenenses SAD também está infectado.

De acordo com os regulamentos, a partida terá que ser interrompida quando uma equipa tiver menos de sete jogadores em campo.

O “nove” do Belenenses SAD é o seguinte: João Monteiro, Álvaro Ramalho, Diogo Calila, Rafa, Henrique Pires, Boni Trova, André Lopes, António Montez e Kau.

O “onze” do Benfica é o seguinte: Vlachodimos, André Almeida, Otamendi e Vertonghen; Lazaro, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Darwin e Seferovic.