O dia em que o futebol português morreu de vergonha

No Belenenses SAD-Benfica desta noite eram nove contra onze e mesmo assim o jogo aconteceu. Responsáveis? Esqueçam, o mais certo é no pasar nada .

O que se passou neste dia 27 de Novembro de 2021 no Estádio do Jamor, o Estádio Nacional do Jamor, é uma vergonha que não pode passar em claro numa das horas mais negras da história do futebol português.

Vergonha por terem sido nove da Belenenses SAD contra 11 do SL Benfica e vergonha por alguém ter autorizado que um jogo destes se realizasse.

Vergonha pelos dirigentes da BSAD, que pouco ou nada fizeram para proteger uma equipa dizimada por um surto de covid da vergonha a que seriam expostos.

Vergonha por Rui Pedro Soares, o presidente dessa mesma SAD, que saiu em lágrimas ao intervalo poucas horas depois de ter dito que não tinha intercedido para que o jogo fosse adiado.

Vergonha pelo Benfica, o campeoníssimo Benfica, cúmplice da vergonha e da desgraça alheia.

(O Benfica não tem culpa? Claro que tem culpa. Tem culpa por ter aceitado jogar de igual para igual com uma equipa de rastos e feita de restos. E tem sobretudo culpa por festejar golos atrás de golos como se de um jogo normal se tratasse. O adversário não merece. O adepto não merece. Ninguém merece. Honra seja feita a Jorge Jesus, digno e recolhido no banco a assistir à desonra que teve que testemunhar.)

Vergonha por uma Liga que é suposto organizar uma competição que move milhões, mas de quem não se ouviu palavra sobre a vergonha que se anunciava.

Vergonha por Pedro Proença, o líder dessa mesma Liga, que ao fim de dois anos de pandemia parece não ter armas nem protocolo para evitar expor quem ama o futebol a vergonhas deste calibre.

E vergonha pelas autoridades nacionais de saúde, pródigas em normas e orientações sobre a covid mas cujo papel no lastimável desfecho desta noite ainda está por determinar.

O futebol era suposto ser o jogo mais bonito, 11 contra 11, bola redonda, finta-desmarcação-passe-remate-golo, glória e infortúnio, verdade desportiva, verdade desportiva acima de tudo. Nada disso se passou neste dia 27 de Novembro de 2021 no Estádio Nacional do Jamor.

Ficou 7-0 ao intervalo, porque o jogo acabou aí por falta de comparência da Belenenses SAD​ e da dignidade de uns poucos que se recusaram a continuar a ser cúmplices da vergonha. Ficou 7-0? Deviam ter sido 30, 40, 50 ou 60, para que o mundo inteiro ficasse a saber da desgraçada vergonha que se abateu sobre o futebol português.

Responsáveis? O mais certo é não passar nada, que o povo é sereno e amanhã há mais bola a rolar num verdejante relvado português. Desses jogos, assim o esperamos, ninguém se lembrará. Mas hoje sim, hoje foi o dia em que o futebol português morreu de vergonha.