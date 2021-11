Morreu Almudena Grandes, a escritora que deu voz aos derrotados do século XX espanhol

Morreu na tarde deste sábado, vítima de cancro, aos 61 anos, a escritora madrilena Almudena Grandes, segundo noticia o diário El País. Formada em História, estreou-se na literatura em 1989 com o romance As Idades de Lulu, há muito tido como um clássico moderno da literatura erótica - romance adaptado ao cinema por Bigas Luna, em filme homónimo. Outras das suas produções literárias tiveram também adaptação cinematográfica, entre elas o romance Malena es un nombre de tango (original de 1994).

No entanto, há mais de uma década que Almudena Grandes vinha escavando a História do franquismo, desenterrando vários episódios desconhecidos, ao tempo escondidos, e dando voz aos perdedores, àqueles que foram propositadamente esquecidos. Escreveu com isso uma série de romances a que chamou “Episódios de uma guerra interminável”, entre os quais Os Doentes do Doutor García (Porto Editora, 2020).