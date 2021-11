Travis Birds levou-nos por uma noite à Costa dos Mosquitos – e valeu a viagem

Quem a viu em Lisboa, há dois anos, já teria uma ligeira (mas garantida) aproximação ao que aí vinha. Foi no dia 6 de Novembro de 2019 que a cantora e compositora espanhola Travis Birds (nascida em Madrid em 1990) se apresentou pela primeira vez em Portugal, trazendo na bagagem um álbum (Año X, 2016), canções avulsas como Madre conciencia ou Coyotes e um novo álbum ainda por lançar, La Costa de los Mosquitos. Foi no Jardim de Inverno do São Luiz, em Lisboa, perante uma plateia atenta mas sem casa cheia, no âmbito do Misty Fest desse ano. Agora, passado o hiato ditado pela pandemia (que está longe de nos largar, como se vê), regressa a convite do mesmo festival, e o primeiro espectáculo que aqui deu foi uma demonstração plena das suas capacidades e da sua arte. Se em 2019 viera em trio, agora veio em quinteto (ela, voz e guitarra acústica, e quatro instrumentistas: teclados, guitarra eléctrica, baixo eléctrico e bateria), fazendo o pleno da sonoridade exigida pelas suas canções, que se movem num universo de inquietudes e sombras, introspectivo, jogando no confronto entre a fragilidade das convenções e a força animal que existe em cada ser humano.

Travis Birds Misty Fest

Lisboa, Fundação Oriente

Sexta-feira, 26 de Novembro, 21h Outras datas

Coimbra, Convento de São Francisco

Sábado, 27 de Novembro, 21h30 Espinho Auditório de Espinho

Domingo, 28 de Novembro, 18h

E isso está bem presente logo nos primeiros temas de La Costa de los Mosquitos, como esteve no palco da Fundação Oriente, em Lisboa, na passada sexta-feira. O arranque fez-se com Las cinco disonante, entrecortada a silêncios (canção que, como ela disse ao PÚBLICO, “abre a porta ao subconsciente e ver todo o caos que há lá dentro”) e ligada sem interrupção a Madre conciencia, para depois abrir caminho àquela que sintetiza o espírito do disco e que foi, aliás, a que lhe deu origem: Claroescuro. Emergiu então das sombras Lagarto rojo, num embalo dolente de blues, um bom prólogo para Maggie 1983, do disco anterior. Isso para voltar ao novo, com Acordes de jazz, Bolero para um trompeta, esta a solo (voz e guitarra) e com os restantes músicos ausentes do palco. Regressados estes, fechou-se o circuito com La vela.

Travis ainda voltaria mais uma vez ao repertório de La Costa de los Mosquitos, com a dilacerada Maleza, mas antes (como já fizera em espectáculos em Espanha) apresentou uma impagável versão paródica de Soy rebelde, canção popularizada por Jeanette em 1971 e aqui com uma entrada romântica de piano a desembocar num rock quase frenético. O fecho fez-se com Coyotes, a sua canção mais célebre, já que integrou a série El Embarcadero, do HBO.

O encore fez-se com dois temas do seu primeiro álbum Año X: Eduardo (história picaresca tendo por mote a homossexualidade masculina) e Thelma y Louise, que Travis dedicou a todas as mulheres presentes na sala. Muito aplaudida, no final (ficaria depois no átrio, a assinar discos, em CD e LP, já com uma longa fila vinda da assistência), Travis Birds deixou claro que é uma das boas vozes a seguir com atenção na actual música espanhola. O seu olhar cinemático, introspectivo e sombrio, envolvido numa atmosfera musical que cruza pop, jazz, flamenco, blues, rock, sem particularmente se deter em nenhum destes géneros, permite-lhe moldar uma linguagem à medida da personagem que criou e vai desenvolvendo. Depois de La Costa de los Mosquitos, só podemos aguardar, com expectativa, os próximos capítulos.