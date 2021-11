Menos 6 mil recém-nascidos rastreados até Outubro: 2021 pode ser o ano com a natalidade mais baixa do século

A natalidade continua a descer em Portugal. Nos primeiros dez meses deste ano, foram rastreados, através do “teste do pezinho”, menos seis mil bebés do que no mesmo período do ano passado e menos oito mil do que entre Janeiro e Outubro de 2019. Este ano poderá mesmo ser batido o recorde de 2014, o ano em que Portugal registou o menor número de nascimentos neste século.