Covid-19: um milhão de doses de reforço da vacina administradas em Portugal

Esta quinta-feira, foram inoculadas cerca de 60 mil pessoas com esta dose adicional contra a covid-19. Aproximadamente 1,8 milhões de doses da vacina da gripe foram administradas no país.

Portugal atingiu a marca de um milhão de vacinas de reforço para a covid-19 administradas, de acordo com a informação enviada esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) às redacções. De acordo com esta nota, também já foram inoculadas cerca de 1,8 milhões de doses da vacina da gripe.

Esta quinta-feira, foram administradas mais de 110 mil vacinas no país: 60 mil foram doses de reforço contra o novo coronavírus e cerca de 50.800 são contra a gripe. Das últimas, 4177 foram administradas em farmácias.

Com o alargamento das faixas etárias elegíveis para este grau reforçado de protecção contra o vírus, a DGS anuncia uma “intensificação do ritmo de vacinação” já a partir deste sábado: “Nos dias 27 e 28 de Novembro, os Centros de Vacinação do país estarão, mais uma vez, abertos, para vacinar pessoas convocadas através de agendamento central e local, na sua capacidade máxima.” Há agora 1,8 milhões de pessoas elegíveis para a dose de reforço, que abrange as pessoas com 65 ou mais anos, bem como segmentos específicos da sociedade – profissionais de saúde e do sector social e os bombeiros que transportam doentes.

Na quarta-feira, a directora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês)​, Andrea Ammon, anunciou que deve ser dada uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 a todos os adultos, com prioridade para os maiores de 40 anos.

Em Portugal, já foi anunciada uma dose de reforço para as pessoas que foram inoculadas com a vacina da Janssen, que nasceu como um regime de vacinação de dose única. Vão ser abertas datas em Dezembro (dias 5, 8,12 e 19) para pessoas com mais de 50 anos. De acordo com o secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales, os restantes grupos vão ser “progressivamente agendados” por faixa etária até Janeiro.