Cautela e confusão na Europa com a chegada da nova variante

“Levamos muito a sério, e com enorme preocupação, as notícias que dão conta da propagação desta nova variante com múltiplas mutações do SARS-COV-2, que pode alastrar pelo mundo inteiro em poucos meses”, justificou esta sexta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, depois de apelar à suspensão imediata de todo o tráfego aéreo a partir dos países da África austral onde foi detectada a presença da nova variante de preocupação B.1.1.529 — que já foi designada como Omicron pela OMS.