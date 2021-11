Ventura ataca CDS, Costa e PSD – que “está de joelhos” ao PS – e quer um milhão de votos em Janeiro

Congresso extraordinário do Chega decorre até domingo em Viseu para repor a legalidade dos estatutos e dos órgãos do partido.

Não houve quem escapasse nos partidos da direita: André Ventura abriu o congresso do Chega, em Viseu, a atirar críticas a Rui Rio, Paulo Rangel, Francisco Rodrigues dos Santos e João Cotrim de Figueiredo. António Costa também não escapou, e houve ainda referências ao PAN e ao Bloco. Mas foi em mostrar que entre PSD e PS não há diferenças que o novamente eleito presidente do Chega se empenhou. Nisso e em apelar à coesão do partido para as legislativas antecipadas de Janeiro – precisamente como antítese ao estado da restante direita.

“A dita direita está completamente de rastos”, lamentou. “A IL nem sabe se é de esquerda ou de direita”, satirizou. No CDS, “um partido de alguma gente boa, o líder barricou-se no largo do Caldas”. “Nunca vi um PSD tão de joelhos como este”, apontou, ironizando sobre o “romantismo" entre Costa e Rio.

“PS e PSD são exactamente a mesma coisa hoje.” Rui Rio “anda a fazer gala pelo país a dizer que se for preciso governa com o PS”, vincou Ventura para criticar a falta de “decência" do líder social-democrata. E Paulo Rangel, “se for eleito, é o líder mais frouxo [na forma de fazer política] que o PSD já teve na sua história” e será “o pior desastre no espectro” da direita.

Nos vários recados para o interior do partido, Ventura pediu coesão e “trabalho conjunto, forte, sólido e unido” e disse que não importa que não se goste dos dirigentes ou dos cartazes – o que conta é “a luta, muita luta” até ao final de Janeiro.

“De que vale sermos o partido dos portugueses comuns mas quando olham para dentro da nossa casa pensam que queremos estar em lutas intermináveis, lutas políticas que roçam a insanidade, como se os inimigos fossemos nós próprios e não a extrema-esquerda.” E justificou a confusão dos últimos dias nos Açores recorrendo à imagem batida de não querer ser “muleta” de ninguém, e garantindo que afinal o Governo dos Açores “aceitou todas as condições” que o Chega impôs.

Ventura falou ainda das sondagens que colocam o partido em terceiro lugar – “já ninguém se ri de nós”, “tremem por todo o lado” – e entregou a Deus a vontade de a 30 de Janeiro o Parlamento ter a “maior transformação de sempre”. E se em Maio, em Coimbra, pedia 15%, agora quer chegar ao milhão de votos, valor que, atendendo às eleições de 2019, o colocaria em cerca de 20% dos votos.

Mas já sabe em que terreno convém atacar: “O CDS desapareceu, mas isso não significa que devemos ficar alegres: devemos ir buscar essas pessoas e não as deixar fugir para os partidos do sistema.” Para isso, prometeu, não vai moderar o discurso: “As pessoas querem de nós uma alternativa real, com força e determinação; não querem que sejamos os cãezinhos amestrados do PSD ou do PS.”