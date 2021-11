Rangel recebe apoio de 59 autarcas: “Chegou a hora de mudar o ciclo”

Mais de uma centena de dirigentes da JSD declara apoio ao eurodeputado como candidato à liderança do PSD.

Um manifesto de apoio a Paulo Rangel, subscrito por 59 autarcas eleitos pelo PSD, entre presidentes de câmara e presidentes de assembleias municipais, salienta que o candidato à liderança do PSD é “a escolha adequada” para projectar o partido “na afirmação de uma alternativa ao PS”.

Publicado esta sexta-feira no site do jornal Expresso, o manifesto destaca a “experiência internacional” e a “dimensão política, cultura, e intelectual” de Paulo Rangel, bem como a sua capacidade para um “assertivo combate ao PS” e de propor “uma visão e um projecto para Portugal”. Os militantes do PSD vão escolher, este sábado, entre Rui Rio e Paulo Rangel.

Entre os subscritores estão os presidentes das câmaras de Braga (Ricardo Rio), Bragança (Hernâni Dias), Viseu (Fernando Ruas), Penafiel, (Antonino Sousa), Santa Maria da Feira (Emídio Sousa), Lamego (Francisco Lopes), Esposende, (Benjamim Pereira), Estarreja (Diamantino Sabina), Vila Verde (Júlia Fernandes) e Famalicão (Mário Passos).

Os autarcas defendem que não é possível “continuar a aceitar que o PS encare o Estado como a extensão da máquina socialista, instrumentalizando o PRR para desenvolver acções de campanha e propaganda, em vez de projectar a sua aplicação nos grandes desafios que se colocam a Portugal”. Nesse sentido, apelam: “Chegou a hora de mudar o ciclo”.

Os autarcas saúdam “a defesa de uma governação mais próxima e de justiça e coesão territorial” que tem sido feita pelo candidato e a intenção de “reforçar o papel das entidades intermunicipais, a concertação territorial e a ponderação dos interesses regionais nas decisões nacionais incluindo de apoio público ao investimento”.

Centena de dirigentes da JSD ao lado de Rangel

O eurodeputado recebeu também, esta sexta-feira, o apoio de mais de uma centena de dirigentes da Juventude Social-Democrata (JSD).

Depois de o líder da JSD, Alexandre Poço, ter também manifestado apoio a Paulo Rangel no passado fim-de-semana, 107 dirigentes desta estrutura autónoma do partido assinam uma nota enviada à Lusa de apoio ao eurodeputado, entre os quais um vice-presidente, 11 presidentes de distritais e 74 líderes de concelhias.

“Unir o nosso partido é um desígnio obrigatório para que possamos crescer e, na decorrência desse crescimento, possamos vencer. Vencer os fantasmas internos que minimizaram o PSD e vencer o socialismo charlatão que, qual polvo, teima em arrastar Portugal para as profundezas e estagnação profunda”, referem.

Para estes dirigentes da JSD, “Paulo Rangel é o único candidato capaz de efectivar a ruptura pela qual o país suspira” e “que reúne condições para derrubar o PS e o Governo socialista”.

“Paulo Rangel é o único candidato à presidência do Partido Social Democrata que pode dar uma nova esperança e dinâmica ao partido e ao nosso país”, consideram, salientando que na campanha interna o eurodeputado demonstrou “ter uma enorme consciência acerca das temáticas que mais preocupam os jovens”.