Três dilemas aparentes para a esquerda no século XXI - e como os abordar

As sociedades humanas encontram-se numa encruzilhada que ditará a sobrevivência da nossa espécie em condições que hoje consideramos aceitáveis. Isto representa um desafio para a humanidade como um todo. Mas interpela a esquerda de forma particular, porque tem perdido largamente a iniciativa nas lutas políticas mais relevantes para enfrentar esse desafio por falta de uma visão coerente e pragmática – não no sentido conotativo de “compromisso com o sistema”, mas no seu verdadeiro sentido de “guia para a acção”. Para reconstruir essa visão de esquerda, precisamos de resolver três aparentes dilemas que enfrentamos na forma de lidar com os recursos, com o poder e com o saber.