Perguntas a que a DGS tem de responder (sobre quarentenas nas escolas)

No sábado passado, recebi dois emails, a escassos 20 minutos um do outro, para isolar profilaticamente uma das minhas filhas e o meu filho, porque havia um caso de covid em cada uma das turmas. A escola viu-se obrigada a isolar 427 alunos e alunas devido a 16 casos positivos entre os alunos (e mais três no pessoal docente e não docente).