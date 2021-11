O regresso do campeonato e uma Bola de Ouro para entregar

Está de volta a I Liga depois de uma interrupção de três semanas. O último jogo realizado a contar para o campeonato nacional de futebol foi no dia 7, mas a espera vai terminar já nesta sexta-feira, com o Moreirense a receber o Gil Vicente.

Entre os clubes que seguem no topo da classificação, para sábado está prevista a entrada em campo do Benfica, num derby lisboeta frente ao Belenenses SAD, enquanto no domingo serão FC Porto e Sporting a ser colocados à prova, ambos em casa: os “dragões” frente ao Vitória de Guimarães, os “leões” contra o Tondela.

Descubra aqui o horário e os canais televisivos da transmissão de todas as partidas da I Liga, enquanto encontra aqui os da II Liga, onde o Benfica B lidera.

Nas principais Ligas europeias, o fim-de-semana oferece várias partidas interessantes. Na Premier League, no domingo, haverá um Chelsea-Manchester United. Uma partida importante para ambos os emblemas, já que os “blues” não querem perder a sua liderança isolada da prova, enquanto os “red devils” estão obrigados a somar pontos para que a sua actual classificação (8.º posto) não piore ainda mais.

Em Itália, no sábado, a Juventus (actual 6.ª classificada) tem uma prova exigente frente à Atalanta (4.º posto), estando “proibida” de perder se não quiser correr o risco de ver os actuais 11 pontos que já a separam da liderança se dilatarem ainda mais.

Já em Espanha, o domingo reserva um interessante embate entre o líder Real Madrid e o terceiro classificado Sevilha. Antes do duelo há dois pontos a separar as duas equipas. Dois pontos e a Real Sociedad.

Nota ainda para a final da Taça Libertadores, a Champions da América do Sul, que se jogará no sábado. O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira repete a presença do ano passado no jogo decisivo da competição. Desta vez, pela frente, terá não o Santos mas o Flamengo, orientado por Renato Gaúcho. O jogo vai disputar-se no Uruguai e, em caso de triunfo do Palmeiras será a terceira edição consecutiva da prova ganha por um técnico português, depois de Jorge Jesus ter conquistado o troféu em 2019 e Abel Ferreira o ter feito em 2020.

Na segunda-feira, é dia para distinguir aquele que for considerado o melhor jogador (e jogadora) do ano de 2021. Na corrida à Bola de Ouro (que o ano passado não foi entregue) estão três portugueses – Rúben Dias, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

Para além da entrega do prestigiado troféu ao melhor futebolista (19h30 em Lisboa), serão ainda eleitos o melhor jovem (Troféu Kopa) – e Nuno Mendes, agora a jogar no PSG, é um dos 10 candidatos – e o melhor guarda-redes (Troféu Yachine).

