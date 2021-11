Von der Leyen defende suspensão imediata do tráfego aéreo e quarentena rigorosa dos passageiros provenientes da África austral

“Levamos muito a sério, e com enorme preocupação, as notícias que dão conta da propagação desta nova variante com múltiplas mutações que pode alastrar pelo mundo inteiro em poucos meses”, afirmou a líder do executivo comunitário.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acaba de apelar à suspensão imediata de todo o tráfego aéreo para a União Europeia a partir dos países da região da África austral onde a nova variante B.1.1.529. (já designada como Nu) foi identificada.

“É muito importante que todos os países da Europa reajam de maneira rápida, eficaz e unida”, disse Ursula von der Leyen esta sexta-feira à tarde, justificando a proposta da Comissão para accionar o travão de emergência do regulamento relativo ao acesso ao território da UE para suspender os voos provenientes da região da África meridional e austral.

“Levamos muito a sério, e com enorme preocupação, as notícias que dão conta da propagação desta nova variante com múltiplas mutações que pode alastrar pelo mundo inteiro em poucos meses”, afirmou a líder do executivo comunitário.

“Todo o tráfego aéreo deve ser suspenso até termos uma melhor compreensão do perigo representado por esta nova variante”, defendeu Von der Leyen, acrescentando que todos os viajantes provenientes da região em causa devem “respeitar regras estritas de quarentena” à entrada no território da UE. “Estas são medidas de precaução para evitar a propagação internacional desta nova variante”, justificou.

A presidente da Comissão já contactou as empresas farmacêuticas que estão a fornecer vacinas à União Europeia, uma vez que os contratos de aquisição conjunta negociados por Bruxelas “prevêem que as vacinas sejam imediatamente adaptadas às novas variantes assim que elas forem emergindo”.

Ursula von der Leyen voltou a apelar à vacinação de todos os indivíduos contra a covid-19, garantindo que os Estados-membros dispõem das doses necessárias para imunizar a população, e insistindo que essa é a única forma de travar a pandemia. “Por favor vacinem-se o mais depressa possível, e continuem a seguir todas as regras sanitárias que ajudam a travar a expansão do vírus e nos permitem ganhar tempo no combate ao vírus”, lembrou a presidente da Comissão.