Pescadores franceses bloqueiam portos no Norte de França em protesto contra britânicos

Um grupo de pescadores franceses usou os seus barcos para bloquear o a alguns portos no Norte de França esta sexta-feira, num protesto simbólico contra as regras que regulam o direito de acesso a águas britânicas que começaram a vigorar depois da saída do Reino Unido da União Europeia.

Os direitos de pesca têm sido uma das principais arenas de confronto entre Paris e Londres da era pós-“Brexit”. O acordo que rege as relações comerciais entre a UE e o Reino Unido prevê um sistema de concessão de licenças para barcos pesqueiros nas águas internacionais britânicas e francesas, mas as autoridades francesas têm dito não estar a receber o número de autorizações a que teria direito. Londres diz que se deve à falta de documentação das embarcações.

Apesar da relativa importância económica, o tema assumiu novas proporções, com declarações fortes de ambos os Governos, e tem contribuído para o clima de mal-estar entre os dois países.

Esta sexta-feira de manhã, um grupo de pescadores franceses começou por bloquear o acesso ao porto de Saint-Malo, passando depois para o de Calais, onde foi também cortada a passagem dos navios de e para a costa britânica. O protesto durou cerca de 90 minutos, de acordo com as agências internacionais.

O protesto não chegou a paralisar o trânsito por completo, diz o Guardian mas serviu como “tiro de aviso”, segundo o presidente da associação de pesca de Calais, Olivier Lepetre. “Os britânicos têm acesso ao mercado europeu, enquanto nós não temos acesso às águas britânicas. Isto não é normal, o Governo britânico deve respeitar o acordo”, acrescentou, citado pelo Guardian.

Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que a posição não se alterou e garantiu que as autoridades nacionais acompanharam os protestos para “assegurar que o comércio não foi afectado”.

Na semana passada, França disse estar ainda a aguardar a emissão de 150 licenças de pesca. O Governo britânica rejeita qualquer acusação de discriminar negativamente as embarcações francesas e garante que 98% dos pedidos de autorização foram concedidos a barcos da UE desde a entrada em vigor do acordo.

“Se não chegarmos a lado nenhum, acreditem em mim, os ingleses não vão ter um Natal mágico. Vamos estragar a festa”, afirmou o pescador Jean Michel Fournier, citado pela Reuters.

A ligação entre Dover e Calais é uma das principais artérias do comércio no continente europeu e, de acordo com a Reuters, antes do “Brexit” e da pandemia era cruzada por 1,8 milhões de camiões anualmente.