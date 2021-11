Novo centro de vacinação na FIL, no Parque das Nações, abre a 1 de Dezembro

Vacinação será concentrada neste novo centro e no da Ajuda, que funcionarão todos os dias, incluindo fins-de-semana e feriados, das 9h às 19h. Todos os outros centros encerram já no início da próxima semana.

O novo centro de vacinação de Lisboa vai abrir portas na próxima quarta-feira, 1 e Dezembro, no Pavilhão 4 da Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações. É ali que, a partir de agora, se concentrará grande parte da campanha de vacinação, uma vez que o centro terá 60 postos e capacidade para realizar até nove mil inoculações contra a covid-19 ou contra a gripe por dia, anunciou a Câmara de Lisboa esta sexta-feira.

De acordo com o município liderado por Carlos Moedas, “a necessidade de reforçar a capacidade de vacinação na cidade de Lisboa impôs mudanças ao processo”, motivando assim a decisão de abrir este centro e de encerrar os centros que estavam instalados no Picadeiro (Príncipe Real), nos Serviços Sociais da CML (Areeiro) e no Pavilhão 3 do Estádio Universitário de Lisboa. Apenas o centro de vacinação que está instalado no pavilhão desportivo da Ajuda vai manter-se em funcionamento.

Assim sendo, o município informa o próximo domingo, dia 28 de Novembro, será último dia vacinação no Picadeiro do Real Colégio, assim como no Pavilhão 3 do Estádio Universitário de Lisboa. Na segunda-feira, termina nos Serviços Sociais da Câmara de Lisboa.

A partir de quarta-feira, os dois centros instalados na FIL e no pavilhão da Ajuda funcionarão todos os dias, incluindo fins-de-semana e feriados, das 9h às 19h.

Na semana passada, na festa de lançamento da CNN Portugal, Carlos Moedas tinha já adiantado a abertura do “maior centro de vacinação do país”. “Vamos ter a capacidade de duplicar o número de vacinas que damos hoje por dia, ou seja, o número de utentes vai chegar mais ou menos aos seis mil, que é o dobro do que podemos hoje em capacidade. Se juntarmos a vacina da gripe podemos mesmo chegar às nove mil pessoas por dia. Isso vai trazer grandes vantagens, duplicando e dando mais conforto às pessoas. Vamos ter todas as pessoas da terceira dose e ter aqueles que tomaram a vacina da Janssen e que têm de tomar outra dose”, explicou então o autarca.