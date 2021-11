Joalharia de autor: Como está o sector onde jóias são também uma forma de arte?

Inês Telles, Joana Ribeiro, Juliana Bezerra e Leonor Silva são quatro artistas de joalharia de autor ─ um sector que, de acordo com a Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP), tem crescido nos últimos anos, sobretudo entre as mulheres. Em conversa com o PÚBLICO, as quatro joalheiras celebram o facto de hoje estas peças já não serem associadas apenas a datas especiais, mas lamentam o grande investimento que a produção continua a representar sobretudo para pequenas empresas como as suas.