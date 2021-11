Jorge Moreira: um enólogo improvável com paixão pelas vinhas

O “Senhor do Vinho” desta Fugas Vinhos faz parte da nova geração de enólogos que levou o Douro (e o Dão) às novas fronteiras dos vinhos de autor. Dono de uma competência técnica notável, Jorge Moreira distingue-se também pela reflexão que produz sobre o vinho e as suas artes. As criações com a sua assinatura na Real Companhia Velha, na Quinta de La Rosa ou os seus Poeira fazem parte do melhor que o Douro produziu nas últimas décadas. Um enólogo irreverente e visionário apresenta-se, na primeira pessoa.