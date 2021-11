Harmonizações: Na sala de affinage da Queijaria Machado descobrimos um mundo de queijos

João Silveira Machado nunca imaginou que iria tornar-se um especialista e divulgador de queijos. Gostava de cozinhar desde jovem, e no Natal não perdia o Queijo da Serra da Estrela com marmelada e bananas. Mas nada fazia prever que, décadas mais tarde, tivesse um espaço como a Queijaria Machado, perto do Chiado, em Lisboa, onde afina alguns dos melhores queijos do mundo.