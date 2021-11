Chora, boininhas, línguas, caras fritas. Ílhavo volta a celebrar a pesca do bacalhau à mesa

A pesca do bacalhau, que tanto impacto teve nas vidas das gentes de Ílhavo, volta a ser reinterpretada pelos restaurantes daquele município, em mais uma edição do Festival Gastronomia de Bordo. Feijoada de samos e línguas, Confit de Bacalhau com puré de grão e ovo a 62º C e Arroz de feijão com boininhas e caras fritas, estão entre as propostas apresentadas pelos 17 restaurantes aderentes.

Outro dos ingredientes do festival, que decorre de 30 de Novembro a 12 de Dezembro, passa pelas visitas orientadas a locais e equipamentos relacionados com a pesca do bacalhau, com pequenas degustações. Este ano, e pela primeira vez na história do festival, uma refeição no Festival Gastronomia de Bordo dará direito a um bilhete de entrada no Museu Marítimo de Ílhavo (MMI).

Esta oferta resulta da aposta em “criar proporcionar experiências integradas”, enriquecendo a vivência de quem aflui ao município, destaca Mariana Ramos, vereadora da Cultura e do Turismo da Câmara Municipal de Ílhavo. “Temos que nos concentrar, cada vez mais, naquilo que é a oferta integrada”, reforça. Para ajudar a cumprir este propósito, o novo executivo camarário contou, este ano, com uma coincidência feliz: o calendário do festival gastronómico coincide com o do Leme - Festival de Circo Contemporâneo (2 a 12 de Dezembro, nos vários equipamentos culturais do município).

Propostas a partir de 12,50 euros

A Praia do Tubarão, Bela Ria, Bronze Seafood & Lounge Bar, Canastra do Fidalgo, Casa Velha – Hotel Ílhavo Plaza, Clube de Vela da Costa Nova, Costa do Sal Hotel, Dona Mena, Duna do Meio, Estrela do Mar, MarAdentro, Marina by Luís Lavrador, Marisqueira da Barra, O Gafanhoto, O Navegante, Tábua da Ria e Vista Alegre, são os restaurantes que vão colocar a gastronomia de bordo à mesa.

As propostas são servidas ao almoço e jantar, durante o fim-de-semana, e ao jantar, durante a semana (nos horários e dias de funcionamento de cada restaurante). Os menus apresentados por cada restaurante contemplam, no mínimo, três pratos de bacalhau e seus derivados (numa combinação de entradas e pratos principais) para uma ou duas pessoas, com diferentes preços.

Foto CM Ílhavo

Há propostas a partir dos 12,5 euros por pessoa - as ementas e preços podem ser consultadas no site do festival -, sendo as pataniscas, as caras fritas, a chora, e as ovas de bacalhau, algumas das entradas mais comuns. Já nos pratos principais, a feijoada de samos, a caldeirada de línguas, o feijão assado com línguas e o arroz de feijão com boininhas e caras fritas são sempre um cartão de visita da gastronomia local.

Foto CM Ílhavo

No que toca às visitas culturais “Sentidos de Mar”, o programa arranca já no dia 30 de Novembro, com um roteiro dedicado à pesca costeira e ao circuito dos peixes, seguindo-se, no dia 1 de Dezembro, uma visita centrada na pesca longínqua, com um passeio dedicado ao porto bacalhoeiro e à seca.

Destaque, também, para as visitas “Celeiro das Pescas: do Porto Bacalhoeiro à Terra d’Avó”, no dia 5, “A Gastronomia a Bordo do Museu Marítimo de Ílhavo”, no dia 8, e “Comida das gentes da Ria: De barco do Mercado ao Cais”, no último dia do festival.