Frederico Falcão: Nos vinhos, “superámos de uma forma fantástica o stress da pandemia”

A ViniPortugal celebra 25 anos na ressaca de um período difícil para o sector do vinho, mas Frederico Falcão, o seu presidente, recusa falar em cenários sombrios. A pandemia, diz, mostrou a força do sector nos mercados externos e provou que a estratégia da associação e as apostas dos produtores na promoção externa estão no bom caminho.