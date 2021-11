Surto de covid-19 no Belenenses SAD deixa jogo com Benfica em risco

O Belenenses SAD, que este sábado (20h30, SPTV1) tem encontro marcado, no Jamor, com o Benfica, para a 12.ª jornada da I Liga, enfrenta um surto de covid-19 que poderá ditar o adiamento do jogo com os “encarnados”.

Dez jogadores do Belenenses SAD apresentaram testes positivos, somando-se às nove baixas (Jordan, Camacho, Safira, Luiz Felipe, Francisco Teixeira, Cafú Phete, Sandro, Afonso Sousa e Sithole) por lesões e castigo com que o treinador Filipe Cândido tinha que lidar para a recepção ao Benfica.

A situação está a ser acompanhada pelas autoridades, competindo ao delegado de saúde e à Direcção-Geral da Saúde (DGS) a tomada de medidas relativamente à realização do encontro.