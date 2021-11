Moreirense empata com Gil Vicente com golo no último minuto

O Moreirense minimizou estragos nesta sexta-feira, no jogo de abertura da 12.ª jornada da I Liga, ao empatar diante do Gil Vicente, no último minuto do tempo de compensação (2-2). Os vimaranenses estiveram a vencer, permitiram a reviravolta, mas ainda foram a tempo de salvar um ponto.

O marcador funcionou exclusivamente na segunda parte, em Moreira de Cónegos. Aos 49’, Yan Matheus colocou os anfitriões em vantagem na marcação de uma grande penalidade, mas o Gil Vicente respondeu com contundência.

Aos 68’, Samuel Lino empatou, com um remate rasteiro, de fora da área, depois de um bom lance individual. E menos de 10 minutos depois Fran Navarro cabeceou para o 1-2, após um cruzamento feito a partir do corredor direito.

O Moreirense voltou a carregar sobre os barcelenses, à procura do empate, que chegou praticamente no último lance da partida, pelos pés do central Steven Vitória.

Com o terceiro jogo sem perder, o Gil Vicente mantém-se provisoriamente no oitavo lugar, com 14 pontos, enquanto o Moreirense, que não vence há cinco encontros, está no 15.º lugar, com oito.