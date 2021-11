Fernando Santos não quer ouvir falar da Itália

Na reacção ao sorteio do play-off de acesso ao Mundial 2022 não faltou o habitual soundbyte para o ego nacional. Para Fernando Santos, Portugal vai ao Qatar: “Sim, mantenho a confiança de que os jogadores vão colocar Portugal no Mundial”.

Fernando Santos, seleccionador nacional, recusou avançar qualquer comentário sobre um possível duelo com a Itália no caminho para o Mundial 2022. Para o treinador, o foco tem de estar apenas na Turquia, primeiro adversário no play-off de acesso ao Qatar. “Não vale a pena falar da Itália. Temos de nos concentrar é em vencer a Turquia, para depois estarmos na final [frente a Itália ou Macedónia do Norte]”, apontou, ao Canal 11.

Apesar do sorteio teoricamente desfavorável, Fernando Santos apontou um detalhe positivo. “É bom jogarmos sempre em casa, pelo desgaste das viagens. Nessas fases da temporada, as viagens trazem sempre problemas”.

O técnico aproveitou ainda para analisar a Turquia, alertando que a já referida incapacidade para vencer adversários que jogam com três centrais não será, na teoria, um problema com os turcos. “À partida vamos defrontar uma equipa em 4x3x3, mas temos de olhar bem para a forma de jogar deles. É uma equipa com muito bons jogadores e muita qualidade. Nem sempre funciona em pleno em termos colectivos, mas é uma equipa que coloca sempre muitas dificuldades aos adversários”.

Por fim, não faltou o habitual soundbyte para o ego nacional. Para Fernando Santos, Portugal vai ao Qatar: “Sim, mantenho a confiança de que os jogadores vão colocar Portugal no Mundial”.