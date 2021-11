Morreu Stephen Sondheim, gigante do musical americano

Sinónimo de musicais, Stephen Sondheim foi compositor e letrista e um dos maiores nomes de sempre da Broadway, um gigante dos musicais. Morreu esta sexta-feira, aos 91 anos. A notícia é avançada pelo New York Times, a quem o advogado de Sondheim confirmou o óbito, dizendo que foi súbito.

São de Sondheim as letras e música, algo que não é muito comum no meio, de musicais como Sunday in the Park with George, Company, Sweeney Todd, Into the Woods, A Little Night Music, Follies ou Merrily we Roll Along, Assassins, entre muitos outros, além de ter escrito as letras de West Side Story e Gypsy.

Altamente influente, foi alguém que sempre trouxe ambição, profundidade, complexidade, temas sombrios e adultos aos seus espectáculos que queriam fugir ao escapismo normal da Broadway. Esteve sempre ligado à concepção deles, trabalhando com nomes como o encenador Hal Prince ou o libretista James Lapine.

Ao longo de uma carreira que começou no início dos anos 1950, arrecadou vários prémios, incluindo nove Tony, um Óscar e oito Grammy, além de um Pulitzer. Trabalhou com vozes como Bernadette Peters, Elaine Stritch, Patti LuPone, Mandy Patinkin, Angela Lansbury, Raúl Esparza, entre muitas outras vozes lendárias da Broadway.

Nascido em Manhattan em 1930, filho do dono de uma empresa têxtil e de uma estilista com quem o compositor sempre teve uma relação tempestuosa, Sondheim foi aprendiz, desde novo, do lendário letrista e libretista Oscar Hammerstein II, que fazia parceria com o compositor Richard Rodgers.

Além dos palcos, também trabalhou no cinema. O seu único Óscar foi-lhe dado por Sooner or Later (I'll Always Get My Man), de Dick Tracy, de Warren Beatty, em 1991, para quem já tinha escrito a música de Reds, de 1981. Também compos para Alain Resnais. Foi também argumentista, tendo escrito, com Anthony Perkins, The Last of Sheila, um neo-noir de Herbert Ross baseado em jogos que ambos, Sondheim e Perkins, o actor de Psico, faziam com os amigos em Nova Iorque. Alguns dos seus musicais, como Sweeney Todd ou Into the Woods, também foram adaptados ao cinema, bem como A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, uma comédia passada na Roma antiga. Em 1970, o realizador de documentários D.A. Pennebaker filmou a cansativa gravação do álbum da banda sonora com o elenco original de Company.

Em 2010, escreveu um livro de memórias, Finishing the Hat, focado na arte de escrever canções e de encaixar palavras e histórias em melodias.